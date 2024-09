FV Eppelborn Sträßer spielt defensiver – und trifft öfter

Die 84. Minute am vergangenen Samstag im Spiel in der Fußball-Oberliga zwischen dem SC Idar-Oberstein und dem FV Eppelborn. Es steht 1:1 – und die Partie ist eine ganz enge Kiste. Dann bekommt Eppelborns Jonas Sträßer 20 Meter vor dem Tor den Ball, zieht ab – und die Kugel zappelt zum 2:1-Siegtreffer im Winkel. Für den Aufsteiger FVEppelborn ist es der erste Erfolg nach drei Niederlagen in Serie – und für Sträßer schon der fünfte Treffer im achten Saisonspiel.