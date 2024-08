FV Eppelborn Wenn ein langer Sprint sich richtig lohnt

Der lange Laufweg war wichtig – und lohnte sich: Fußball-Oberligist FV Eppelborn klärte am Samstag im ersten Saisonheimspiel beim Stand von 1:1 in der 65. Minute einen Eckball des SV Morlautern. Dann ging es schnell. Matthias Krauß setzte mit dem Ball am Fuß zu einem langen Lauf über die linke Seite an, passte in die Mitte zu Jonas Sträßer. Der spielte einen Doppelpass mit Adam Ladjnef, drang von rechts in den Strafraum ein und legte für den durchgestarteten Krauß auf, der wenig Mühe hatte, den Ball zum 2:1-Siegtor über die Torlinie zu drücken. Er lief mit ausgestreckten Armen grinsend zur Eckfahne, wo er von seinen herbeigeeilten Mitspielern gefeiert wurde. „Ich wusste, dass es gefährlich werden kann, wenn ich den Ball nach der abgewehrten Ecke erobere – und dann war das auch gut von uns ausgespielt“, freute sich der 32-Jährige.