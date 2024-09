FV Diefflen Diefflen: Auf Rückkehrer Günes kommt an diesem Samstag besonders viel Arbeit zu

Er ist wieder zurück an alter Wirkungsstätte: Fatih Günes hat sich kurz vor Saisonbeginn Fußball-Oberligist FV Diefflen angeschlossen – und ist direkt wieder zur Stammkraft geworden. Nachdem der 29-Jährige im Auftaktspiel gegen den FV Eppelborn (1:4) noch krankheitsbedingt fehlte, stand er in allen Begegnungen danach von Beginn an auf dem Feld. „Ich bin topfit hierher gekommen. Von daher war es schon meine Erwartung, gleich zu spielen. Sonst hätte ich diesen Schritt nicht gemacht“, erklärt der flexibel einsetzbare Defensivspieler, der beim FV derzeit linker Außenverteidiger ist, selbstbewusst.