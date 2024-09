FV Diefflen Diefflen verliert Drama in elf Akten

Sie hatten fünf Tore gegen eine der besten Defensiven der Liga geschossen, doch am Ende lagen die Spieler des Fußball-Oberligisten FV Diefflen fassungslos auf dem Boden und schlugen sich die Hände vors Gesicht oder sie saßen mit leerem Blick auf der Auswechselbank. In einer bis zum Schluss turbulenten Partie hatte Diefflen am Samstag zu Hause vor 210 Zuschauern mit 5:6 gegen den Tabellenzweiten 1. FC Kaiserslautern II verloren.