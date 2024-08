FV Diefflen Warum für Diefflen aller guten Dinge fünf sind

Fußball-Oberligist FV Diefflen hat vom Auswärtsspiel am Samstag bei Wormatia Worms einen Punkt mit nach Hause gebracht. Vor 800 Zuschauern erkämpfte sich die Mannschaft von Trainer Thomas Hofer ein 1:1 (0:0). „Für uns war es wichtig zu sehen, dass wir auch bei einer Spitzenmannschaft dagegen halten können – und es war das erste Mal überhaupt, dass wir einen Punkt in Worms geholt haben“, freute sich Hofer. Vier Mal war seine Mannschaft zuvor in Oberliga-Partien bei der Wormatia angetreten, vier Mal hatte es eine Niederlage gegeben.