Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar FV Diefflen holt 0:2-Rückstand auf und verliert dennoch in Pfeddersheim

Die Gastgeber gingen in der 17. Minute durch Belel Meslem, der nach einem Diagonalball in den Strafraum eindrang und eiskalt vollstreckte in Führung. Der FV hatte diesen Schock noch nicht so recht verdaut, da schlug Pfeddersheim bereits zum zweiten Mal zu. Pascal Schmidt markierte in der 22. Minute nach einem eigentlich schon abgewehrten Eckball mit einem Drehschuss in den Winkel das 2:0 für die TSG.