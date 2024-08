FV Diefflen Ehemaliger Hofer-Schüler bringt Diefflen den ersten Sieg

Diefflen · Was für ein Debüt für Nico Wiltz: Der Offensivspieler wurde am Samstag vor der Partie des Fußball-Oberligisten FV Diefflen gegen Ludwigshafen als FV-Neuzugang vorgestellt. Dann erzielte er beim 4:1-Sieg einen Treffer und war an zwei weiteren beteiligt.

19.08.2024 , 16:07 Uhr

Nico Wiltz (links) bejubelt mit Torschütze Ukyo Kagami (Mitte) und Alec Rodriguez das 1:0 für Diefflen. Wiltz hatte dazu die Vorlage gegeben. Foto: Oliver Altmaier

Von Philipp Semmler