Fußball-Oberliga Über wen der Trainer voll des Lobes ist

Sein erstes Liga-Spiel als neuer Trainer des FV Eppelborn wird für Philipp Häfner gleich ein Besonderes: Der Nachfolger des zum Verbandsligisten Hellas Bildstock gewechselten Sebastian Kleer ist mit dem Aufsteiger am ersten Saisonspieltag in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saarland beim FV Diefflen zu Gast. Das Saar-Derby beginnt an diesem Samstag um 15 Uhr. Bei den Diefflern steht mit Urgestein Thomas Hofer, der seit 2011 im Amt ist, ein Übungsleiter an der Seitenlinie, der Häfner während dessen Zeit als Spieler in Diefflen von 2013 bis 2015 trainiert hat.