FV Biesingen FV Biesingen will mit Spaß die Klasse halten

Biesingen · Nach zwei Aufstiegen in nur drei Spielzeiten startet der Verein in der Verbandsliga. Dort will das Team auch bleiben.

26.07.2024 , 14:54 Uhr

Die beiden Co-Trainer Steven Becker (links) und Felix Akef (rechts) mit den Neuzugängen (von links) Arian Rexhepi, Jean-Baptiste Colbert Emamu, David Reska, Andreas Tide sowie Alex Maassen. Foto: Stefan Holzhauser

Von Stefan Holzhauser