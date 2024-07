Der Favoritenkreis ist groß Fußball-Verbandsliga Nord-Ost: Alle Zugänge, alle Abgänge bei den Vereinen im Überblick

In der Saison 2012/2013 sind der VfB Theley und der VfL Primstal letztmals in einem Liga-Spiel aufeinandergetroffen. Im Dezember 2012 trennten sich die Ortsrivalen in Theley 2:2. Auf unserem Foto sind Markus Therre, Patrick Kropp und Tim Roob (vorne von links) zu sehen, die alle mittlerweile ihre Karriere beendet haben. Das Rückspiel gewannen die Primstaler dann mit 2:1. Sie stiegen auf – die Wege trennten sich. Seit 2013 gab es kein Punktspiel mehr.

Foto: B & K/Franz Rudolf Klos