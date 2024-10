Erster Sieg nach drei Niederlagen „Joker“ Scholl lässt den SV Hasborn spät jubeln – Gegner zeigt „bodenlose Vorstellung“

Der eine Trainer war hoch zufrieden, der andere richtig bedient: Nach dem 2:1-Heimerfolg des SV Hasborn am Samstag gegen den SV Preußen Merchweiler hätte die Gefühlslage bei den Übungsleitern nicht unterschiedlicher sein können. „Aufs Wort. Die Mannschaft hat das, was ich gefordert habe, eins zu eins umgesetzt“, antwortete Hasborns Trainer Heiko Wilhelm auf die Frage, ob seine Mannschaft auf ihn gehört habe. Wilhelm hatte jüngst nach drei Niederlagen in Serie das Zweikampfverhalten und den Einsatz in manchen Szenen kritisiert (wir berichteten).