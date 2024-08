SV Hasborn Wenn der Kapitän die Sache regelt

Die Saarlandliga-Fußballer des SV Hasborn sind in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Nach drei sieglosen Spielen setzte sich die Mannschaft von Trainer Heiko Wilhelm am Mittwoch mit 4:1 (1:0) gegen Aufsteiger Halberg Brebach durch. Die entscheidende Szene sahen die rund 150 Zuschauer dabei in der 73. Minute – nur fünf Minuten, nachdem die Gastgeber den 1:1-Ausgleich kassiert hatten: Hasborns Kapitän Christian Lensch schnappte sich in Höhe der Mittellinie den Ball und setzte zu einem Solo-Lauf an. An der Strafraumgrenze sah der 31-Jährige den besser postierten Johannes Gemmel und bediente diesen auf der halbrechten Seite. Gemmel zog wuchtig ab – und die Kugel schlug unhaltbar zum 2:1 im langen Eck ein.