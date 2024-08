SG Mettlach-Merzig Ein Erfolg, an den kaum noch jemand geglaubt hat

Die SG, die jetzt mit sechs Punkten Tabellen-Elfter ist, spielt nun an diesem Samstag um 17 Uhr beim Zehnten, Borussia Neunkirchen. Bei der Borussia feiert in der Partie gegen Mettlach-Merzig der am Montag verpflichtete neue Trainer Jan Berger sein Debüt. Der Traditionsclub hatte auf Trainersuche gehen müssen, nachdem der bisherige Übungsleiter Christian Schübelin am vergangenen Samstag seinen Rücktritt erklärte. Am Mittwoch saß bei Neunkirchens 3:0-Erfolg bei der Spvgg. Quierschied noch Torwart-Trainer Philippe Persch als Interims-Übungsleiter auf der Bank.