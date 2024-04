Fußball-Oberliga SV Auersmacher kassiert gegen Cosmos Koblenz die nächste Schlappe

Dem SV Auersmacher scheint im Endspurt der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar die Puste auszugehen. An diesem Samstagnachmittag verlor die Mannschaft von Trainer Stephan Otte im heimischen Saar-Blies-Stadion mit 0:4 gegen Cosmos Koblenz. Nach der 0:3-Niederlage in der vergangenen Woche bei Rot-Weiß Koblenz war es die zweite deutliche Schlappe ohne geschossenes Tor. „Heute hat man deutlich gemerkt, dass unsere Kräfte allmählich schwinden. Wir hatten in den 90 Minuten keine Torchance der Kategorie – den muss man machen“, so Stephan Otte nach dem Spiel.