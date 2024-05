Fußball-Oberliga Erfolgsserie der Spielvereinigung Quierschied endet beim Tabellenletzten Bitburg

Die Spvgg. Quierschied hat am Samstag in der Fußball-Oberliga das Keller-Duell bei Schlusslicht FC Bitburg verloren. Damit endete eine kleine Erfolgsserie des Vorletzten, der zuvor drei Mal in Folge ungeschlagen geblieben war.

19.05.2024 , 14:59 Uhr

Symbolbild. Foto: Heiko Lehmann

Von Philipp Semmler