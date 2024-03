Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar Quierschieder Pechvögel verlieren in Worms

Die Bettinger-Elf roch am Ausgleich und warf in der Schlussphase alles nach vorne. Doch das Glück blieb bei der Wormatia. In der dritten Minute der Nachspielzeit erzielte Younes Azahaf nach einem Konter den 3:1-Endstand. „Mit etwas mehr Glück im Abschluss hätten wir am Ende ein 2:2 verdient gehabt. Das 3:1 in der letzten Minute passiert, wenn du alles nach vorne wirfst“, so Bettinger. Trotz der Niederlage fuhren die Quierschied mit hoch erhobenen Hauptes wieder ins Saarland und bereiten sich am Franzenhaus nun auf einen Saisonhöhepunkt vor. Am Samstag, 6. April, 15.30 Uhr ist der Tabellenführer Eintracht Trier zu Gast in Quierschied.