Fußball-Oberliga Quierschied gewinnt zum Abschluss gegen Pfeddersheim und feiert eine historische Saison

Zum Sport: Vor 180 Zuschauern im Stadion am Franzenhaus spielten die heimischen Quierschieder von Beginn an mit offenem Visier nach vorne. Dass die Quierschieder nicht schon vor der Pause deutlich in Führung langen, lag einzig und allein an Gäste-Torhüter Manuel Müller, der in seinem ersten Saisonspiel unglaubliche Paraden zeigte. In der sechsten Minute hielt Müller gegen Henri Dorst und in der 15. Minute gegen Fabio Klyk. In der 20. Minute scheiterte Vincent Boghossian an Müller. Alle drei standen frei vor dem Pfeddersheimer Keeper.