Fußball-Oberliga Mit der Fünferkette läuft’s bei der Spvgg. Quierschied

In der Nachspielzeit hatte der in den Strafraum eingedrungene Mittermüller noch einmal das 1:0 für den Außenseiter auf dem Fuß. Doch der Offensivspieler zögerte in aussichtsreicher Position ein wenig zu lange, sodass ein Gäste-Akteur den Schuss des 27-Jährigen noch blockte.