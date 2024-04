Fußball-Oberliga​: Kern krönt irre Aufholjagd des FV Diefflen ​

Die Partie schien früh entschieden, dann wurde es kurz vor der Pause wieder spannend – und am Ende gab es ein dramatisches Finale: Der FV Diefflen lag am Freitag in seinem Heimspiel in der Fußball-Oberliga gegen Regionalliga-Absteiger FC Rot-Weiß Koblenz schon nach etwas mehr als einer halben Stunde mit 0:3 in Rückstand.