Guter Saisonstart, aber Warum Eppelborns Fußballer keinen Rasen mögen

Beides funktioniert nach Meinung des Trainers schon gut. „Im Spiel nach vorne haben wir Qualitäten, bei Flanken und im Umschaltspiel. Ich würde sagen, dass das gut läuft. Das Defensivverhalten passt auch, aber noch nicht in allen Partien, wie wir in Eisbachtal und Karbach gesehen haben. Wo ich noch Verbesserungsbedarf sehe, ist, dass wir in Stress-Situationen noch mehr an unsere eigene Stärke glauben müssen.“