2:3-Niederlage nach 2:0-Führung gegen den Spitzenreiter Dimitrijevic trifft den FV Eppelborn mitten ins Herz

Bahnte sich hier eine noch größere Überraschung als drei Tage zuvor an? Am vergangenen Mittwoch hatte der FV Eppelborn in der Fußball-Oberliga zu Hause den damaligen Tabellensechsten Wormatia Worms mit 3:1 geschlagen (wir berichteten). Am Samstag kam nun der noch ungeschlagene Spitzenreiter FK Pirmasens ins Eppelborner Illtalstadion – und gegen den lag der Neuling vor 208 Zuschauern zur Pause mit 2:0 in Führung.