Es kommen zwei ganz wichtige Spiele Wieso der FV Diefflen jetzt unter Zugzwang steht

Die Gäste, bei denen mit Jürgen Kramny ein ehemaliger Profi des 1. FC Saarbrücken auf der Trainerbank sitzt, liegen punktgleich auf dem vorletzten Platz. Danach spielt Diefflen am Sonntag, 13. Oktober, zu Hause gegen den SV Auersmacher, der mit einem Zähler mehr auf Rang 15 liegt. Zwei Spiele, in denen der FV unter Zugzwang steht. Denn wenn das Team in diesen Begegnungen nicht punktet, wird es wohl bis zur Winterpause in der Abstiegsregion stehen. „Wir haben in dieser Saison schon zwei, drei Spiele vergeigt. Deshalb sind das ganz wichtige Partien“, weiß Diefflens Trainer.