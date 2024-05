Fußball-Oberliga FV Diefflen siegt gegen Wormatia Worms – und verabschiedet neun Spieler

„Time to say goodbye“ hieß es beim Fußball-Oberligisten FV Diefflen am Dienstag gleich in doppelter Hinsicht. Zum einen wurden nach dem letzten Saison-Heimspiel des Clubs am Dienstag gegen Wormatia Worms gleich neun Spieler verabschiedet, die den Club am Saisonende verlassen.