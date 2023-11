Fußball-Oberliga „Favoritenschreck“ FV Diefflen hat gegen FK Pirmasens wieder zugeschlagen

Gegen die „Großen“ läuft es in dieser Saison – zumindest zu Hause: Fußball-Oberligist FV Diefflen hat rund drei Wochen nach dem 5:1-Heimsieg gegen Spitzenreiter Eintracht Trier am Samstag in der Fußball-Oberliga auch gegen den bisherigen Tabellen-Zweiten FK Pirmasens einen Heimsieg gefeiert. Vor 150 Zuschauern besiegte der FV die Pfälzer mit 3:1 (0:0).