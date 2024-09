Nach Spezialtraining unter der Woche FV Diefflen bleibt erstmals ohne Gegentor

Diefflen · Fußball-Oberligist FV Diefflen hat am achten Spieltag seinen zweiten Saisonsieg gefeiert. Der FV gewann am Samstag vor 300 Zuschauern beim FV Engers mit 2:0 (0:0) – und blieb dabei erstmals in der aktuellen Spielzeit ohne Gegentreffer.

23.09.2024 , 12:30 Uhr

Ukyo Kagami brachte Diefflen zu Beginn der zweiten Halbzeit mit dem 1:0 auf die Siegesstraße. Foto: Altmaier Foto: Oliver Altmaier

Von Philipp Semmler