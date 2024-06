Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar Bittere Niederlage für FC Hertha Wiesbach – Aufstiegschancen dramatisch gesunken

Doch dann zog SG-Akteur Niklas Wilmsmann im Strafraum ab. Beim Klärungsversuch bekam Wiesbachs Lucas Bidot den Arm aus kurzer Distanz an die Hand – und Schiedsrichter Jan Vincent-Ritter gab Elfmeter. Pascal Steinmetz lief an und traf in der 86. Minute zum 3:2-Siegtreffer für Mülheim-Kärlich. Wiesbachs Torwart Florian Barth war zwar noch dran, doch der Ball ging unter seinem Körper hindurch ins Netz.