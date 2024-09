Neun Siege in neun Spielen Darum ist die SG Körprich-Bilsdorf so stark

Ganz unschlagbar sind sie doch nicht – aber es muss schon ein Gegner aus einer anderen Liga her. Am Mittwoch verloren die Fußballer der SG Körprich-Bilsdorf in der dritten Runde des Saarlandpokals gegen den klassenhöheren Verbandsligisten 1. FC Reimsbach mit 1:3 nach Verlängerung. Es war die erste Pflichtspiel-Niederlage in dieser Saison. In der Landesliga West konnte bislang kein Gegner der Mannschaft des Spielertrainer-Duos Sascha Hermes und Christian Brill das Wasser reichen. Mit neun Siegen aus neun Partien führt die SG Körprich-Bilsdorf vor dem Heimspiel an diesem Sonntag um 15 Uhr gegen den Tabellenvorletzten SV Fraulautern souverän die Tabelle an. Der Spitzenreiter hat acht Punkte Vorsprung vor dem SV Bardenbach, der auf Rang zwei liegt.