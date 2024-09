SG Besseringen-Hilbringen Beim 1. FC Besseringen wird investiert

Stillstand ist Rückschritt. So heißt eine der Devisen, die Tim Frantz, der Vorsitzende des 1. FC Besseringen, vorlebt. Und so hat er zusammen mit seinem Vorstand in den vergangenen Jahren einiges bewegt. 2023 wurde das Clubheim für 60 000 Euro saniert. Vor einigen Wochen wurde die neue Decke des Kunstrasens für rund 300 000 Euro eingeweiht (wir berichteten). Und im nächsten Jahr steht die Modernisierung der Kabinen, der Heizungsanlage und der Sanitäranlagen an. Da werden noch mal 120 000 Euro in die Hand genommen. „Durch die Investitionen haben wir unsere Sportanlage in einen Top-Zustand versetzt“, meint Frantz.