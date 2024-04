Fußball-Oberliga FV Diefflen vorne mit Pech und hinten mit Fehlern

Der FV, der in der Tabelle auf Rang zehn zurückfiel, ist nun am kommenden Sonntag um 15 Uhr beim SV Alemannia Waldalgesheim, der in der Tabelle auf Platz 16 liegt, zu Gast. Ihr nächstes Heimspiel bestreiten die Rot-Weißen dann am Sonntag, 28. April, um 15 Uhr. Gegner ist dann Regionalliga-Absteiger FC Rot-Weiß Koblenz. Das Team vom Deutschen Eck steht aktuell auf dem sechsten Tabellenplatz.