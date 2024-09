Saarlandmeisterschaft Warum man nicht überall Gas geben kann

Kopfsteinpflaster und verwinkelte Gassen sind nicht unbedingt gemacht für Bestzeiten, können Lauf-Wettkämpfe aber umso abwechslungsreicher gestalten. Zum Altstadtlauf in Ottweiler, in dessen Rahmen am Samstag die Saarlandmeisterschaften im Straßenlauf über fünf Kilometer im ausgetragen wurden, versammelte sich die saarländische Elite in der Kleinstadt. Am Ende schnappten sich Samuel Schu von den LTF Marpingen und Katharina Welker vom LC Rehlingen die Titel.