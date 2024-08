FC Homburg II gegen FSV Jägersburg Ein Unentschieden in letzter Minute

Und plötzlich waren alle Blicke der rund 150 Zuschauer, Gegen- und Mitspieler sowie der beiden Trainerteams nur auf ihn gerichtet: Daniel Dahl vom FSV Jägersburg trat am Sonntag im Derby der Fußball-Saarlandliga beim FC Homburg II in der siebten Minute der Nachspielzeit zu einem extrem wichtigen Elfmeter an. Zuvor hatte Homburgs Nicolas Jörg Gästespieler Sven Schreiber im Strafraum regelwidrig zu Fall gebracht. Zu diesem Zeitpunkt stand es 2:1 für die Homburger – die Mannschaft von Trainer Rizgar Daoud stand also im sechsten Saisonspiel nach zuvor erst einem Unentschieden ganz knapp vorm ersten Sieg.