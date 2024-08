FSV Jägersburg Im Stadtderby ist Druck im Kessel

Hinter dem FSV Jägersburg liegt keine gute Woche. Der Fußball-Saarlandligist spielte am Samstag beim Aufsteiger SC Halberg Brebach 2:2. Am Mittwoch kassierte er dann vor etwa 130 Zuschauern im Heimspiel mit dem 1:2 (1:2) gegen den FV Schwalbach die erste Saisonniederlage. „Wir haben im Defensivbereich wieder einmal unnötige Fehler gemacht und vorne unsere Chancen nicht verwertet“, kritisierte Jägersburgs Spielertrainer Christian Frank. Er schob nach: „Letztlich muss man aber auch sagen, dass wir so viele Ausfälle auf einmal nicht wegstecken können.“ Bei der Heimniederlage gegen den FV Schwalbach fehlten Marc Neu (Knorpelschaden im Knie), Philipp Simon (Schmerzen am Hüftbeuger), Johannes Marchetti (Handgelenksbruch), Moritz Doll (muskuläre Probleme) sowie die beiden Urlauber Tom Koblenz und Tim Schäfer.