FSV Jägersburg Ein letzter Sprint führt zum Siegtreffer

Wo Augenblicke zuvor Fans lautstark ihre Mannschaft anfeuerten, wurde es plötzlich ganz still: Am Freitagabend lief vor etwa 400 Zuschauern die 56. Minute im Top-Spiel zum Saisonauftakt in der Fußball-Saarlandliga zwischen dem FSV Jägersburg und Borussia Neunkirchen. Neunkirchens Tim Klein stieg zu einer Kopfball-Verlängerung hoch. Als die Füße des 26-Jährigen wieder den Boden berührten, knickte der Offensivspieler ohne Fremdeinwirkung um – und blieb am Boden liegen. Spieler und Zuschauer waren geschockt. Denn schnell war klar: Klein hatte sich schwer verletzt. Schiedsrichter Frank Distler unterbrach das Spiel. Ein Krankenwagen wurde gerufen. Die Partie war für etwa 20 Minuten unterbrochen, bis Klein versorgt war und abtransportiert wurde.