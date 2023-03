Fußball-Saarlandliga Ottweiler-Steinbach muss jetzt die Kurve kriegen

Nach fünf Spielen hintereinander ohne einen Punkt ist die Luft für die FSG Ottweiler-Steinbach in der Fußball-Saarlandliga dünner geworden. Klar ist, dass der Tabellen-14. schnell die Kurve kriegen muss. Im Kellerduell empfängt die FSG an diesem Samstag um 15.30 Uhr im heimischen Stadion auf der Trift den FV Siersburg – und ein Dreier gegen den Vorletzten ist fast schon Pflicht. Einerseits, um die Teams dahinter auf Distanz zu halten, zum anderen, um den Abstand zum VfL Primstal (29 Punkte) auf Platz 13 nicht größer werden zu lassen. Aber die FSG sollte gewarnt sein – zwar steht sie in der Tabelle drei Plätze über den Siersburgern. Doch im Gegensatz zu den Steinbachern hat der FV aus den ersten sechs Spielen des Jahres zehn Punkte geholt und dabei 15 Tore erzielt.