Fußball-Saarlandliga FSG erwartet „eine Hausnummer“

Nach der 0:5-Schlappe am vergangenen Samstag im Kreisderby der Fußball-Saarlandliga bei Borussia Neunkirchen wartet auf die FSG Ottweiler-Steinbach an diesem Wochenende die nächste große Herausforderung. Am Samstag um 17 Uhr empfängt der Tabellen-14. im heimischen Stadion auf der Trift den SV Saar 05 Saarbrücken, der sich als Dritter noch berechtigte Hoffnungen auf den Aufstieg macht. Die Saarbrücker trennen nur drei Punkte von Rang zwei, der zur Teilnahme an der Aufstiegsrelegation berechtigt. Steinbach liegt drei Zähler hinter dem 13. VfL Primstal auf dem ersten – möglichen – Abstiegsplatz.