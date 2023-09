Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar Früher Doppelschlag bringt den FV Diefflen auf die Siegerstraße

Der FV Diefflen stellte die Weichen an diesem Samstag, 23. September, früh auf Sieg: In seinem Heimspiel in der Fußball-Oberliga gegen den SV Alemannia Waldalgesheim lag der FV schon nach 16 Minuten mit 2:0 in Front. Für die Gäste reichte es danach nur noch zum Anschlusstreffer in der Nachspielzeit.