Wegen Steuernachzahlung FC Wiesbach muss den Gürtel enger schnallen

Zum Sportlichen: Im Heimspiel gegen Jägersburg erwischte Wiesbach keinen guten Start. Die Gäste hatten zunächst mehr vom Spiel – und sie gingen in der 23. Minute durch Tim Schäfer, der nach einem Steilpass von Salif Cissé traf, in Führung. Danach steigerte sich Wiesbach. Die Hertha kam zu einigen Chancen und in der 42. Minute verwertete Sören Maas eine Hereingabe von Alexio Brauer zum 1:1. Die zweite Hälfte begann wie die erste: mit viel Ballbesitz von Jägersburg. In der 71. Minute hatte aber Wiesbach eine Riesenchance zur Führung. Sören Maas schoss nach einer Flanke von Pascal Piontek knapp vorbei.