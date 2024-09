FC Hertha Wiesbach Beim Rückkehrer zur Hertha ist der Knoten geplatzt

Würde in der Fußball-Saarlandliga wie in anderen Sportarten der „wertvollster Spieler“ einer Partie gewählt, dann hätte Felix Rehm vom FC Hertha Wiesbach die Auszeichnung wohl am vergangenen Samstag im Spiel gegen Saar 05 Saarbrücken erhalten. Denn beim 5:1 (3:1)-Erfolg erzielte er die Treffer zum 2:0 und 3:0 – und hatte damit gehörigen Anteil daran, dass die Hertha die Weichen auf Sieg stellte. „Es war ein schönes Gefühl, mal getroffen zu haben. In den Spielen davor hatte ich auch schon Chancen, die ich leider nicht genutzt habe“, erklärt der 18-Jährige vor Freude strahlend.