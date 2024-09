Fußball-Saarlandliga Zurück auf dem Boden der Tatsachen

Nach zwei Niederlagen in Serie hat der FC Hertha Wiesbach am Samstag wieder einen Sieg eingefahren. Der Fußball-Saarlandligist gewann sein Heimspiel gegen den Lokalrivalen SV Merchweiler vor 280 Zuschauern mit 3:1 (0:1). „Im Fußball besteht immer die Gefahr, dass man in einen Negativ-Strudel gerät. Deshalb bin ich absolut froh über diesen Sieg“, atmete Trainer Michael Petry erleichtert auf.