Stadtderby in der Saarlandliga Wer kann im Saarbrücker Derby seinen Negativ-Trend stoppen?

Saar-05-Trainer Timon Seibert verpasste die vergangene Partie seiner Mannschaft. „Ich hatte seit Mittwoch mit Corona flachgelegen. Erst am Dienstag war mein Test wieder negativ. Von daher gehe ich aber davon aus, in Rastpfuhl mit dabei zu sein“, berichtet der 42-Jährige. Beim 1:5 (1:3) beim FC Wiesbach wurde er am Samstag von Fabio Di Dio Parlapoco, der seit dieser Saison Co-Trainer ist, vertreten. Für Saar 05 war es die vierte Niederlage in Serie. Nach dem sechsten Spieltag waren die St. Johanner Tabellenvierter, nun sind sie auf Rang 13 abgerutscht. „Die Tabelle interessiert mich aktuell wenig. Für uns geht es einfach darum, den Negativ-Trend zu stoppen“, sagt Seibert: „Dafür müssen wir in der Defensive stabiler werden.“ Erschwert wird das Vorhaben durch Verletzungen – und einen großen personellen Umbruch im Sommer (wir berichteten). „Dass da noch nicht alle Rädchen ineinandergreifen, ist klar“, erklärt Seibert.