Fußball-Saarlandliga Der Aufsteiger zahlt wieder Lehrgeld

„Dennis muss den Ball da eigentlich nur noch einschieben“, haderte Patrick Gessner. „Mit unserer Leistung bin ich super zufrieden, aber wir haben leider auch wieder ein bisschen Lehrgeld bezahlt“, sagte der Trainer des Aufsteigers, der zum Saisonstart mit 0:1 bei den SF Köllerbach verloren hatte. Dabei denkt der 41-Jährige – neben der verpassten Großchance in letzter Sekunde – vor allem an die Szene fünf Minuten vor Schluss, in der der Außenseiter den Ausgleich kassierte. Jägersburgs Trainer Christian Frank, der sich aufgrund einiger Ausfälle wie am ersten Spieltag wieder selbst eingewechselt hat, hebelte mit einem langen Ball die Abwehrkette der Limbacher aus. Der ebenfalls eingewechselte Hendrik Simon steuerte alleine auf das Tor zu und erzielte seinen ersten Treffer für seinen neuen Club. Er war von Ligakonkurrent SF Köllerbach zum FSV gekommen„Da haben wir richtig schlecht verteidigt, da waren die Räume für den Gegner zu groß“, monierte Gessner.