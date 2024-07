FC Palatia Limbach Zu Hause wäre es cooler gewesen

Die Saarlandliga gibt es seit 2009. Zuvor hieß sie Verbandsliga Saar. Auch damals gab es ein Saisoneröffnungsspiel - und auch damals mit der Palatia: Am 30. Juli 2009 empfingen die Limbacher den SC Friedrichsthal. Die Partie endete 1:1. Ein Jahr später stiegen die Limbacher in die Verbandsliga ab. Und sie wurden sofort in die Landesliga durchgereicht. 2015 stieg die Palatia wieder in die Verbandsliga auf. Und am 17. Mai dieses Jahres war es soweit: Dank des 6:0-Erfolges bei der SG Nohfelden-Wolfersweiler stand die lang ersehnte Rückkehr in die Saarlandliga fest.