FC Palatia Limbach Was der FC Limbach im Derby besser machen will

Ein Höhepunkt jagt derzeit beim FC Palatia Limbach den nächsten. Nachdem der Aufsteiger am Donnerstag bei den SF Köllerbach das Eröffnungsspiel der Fußball-Saarlandliga vor knapp 600 Zuschauern bestreiten durfte und mit 0:1 (0:0) verlor, erwartet er an diesem Mittwoch um 19 Uhr zum ersten Heimspiel in der neuen Liga den Lokalrivalen FSV Jägersburg. „Wir freuen uns drauf, zumal das letzte Liga-Spiel zwischen beiden Vereinen bestimmt zehn Jahre her ist“, sagt Trainer Patrick Gessner. Tatsächlich ist es noch länger her: Es war am 24. November 2012. Der FSV Jägersburg setzte sich damals mit 5:0 bei der Palatia durch. Den letzten Limbacher Sieg gegen die Lila-Weißen gab es am 6. Dezember 2009, als die Palatia mit 2:0 gewann.