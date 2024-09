FC Palatia Limbach Be der Palatia läuft es einfach wie am Schnürchen

Beim FC Palatia Limbach läuft es seit Wochen wie am Schnürchen. Die zweite Mannschaft hat in der Fußball-Landesliga Ost alle Spiele gewonnen und führt die Tabelle mit 27 Punkten vor der SVGG Hangard (23 Zähler) und dem SV Kirrberg (22) an. Der Aufstieg in die Verbandsliga Nord-Ost könnte ein Thema werden. Dort spielte bis zur vergangenen Saison die erste Mannschaft. Sie ist nach dem Aufstieg in der Saarlandliga dort die positive Überraschung. Die Elf von Trainer Patrick Gessner belegt mit 20 Punkten hinter Spitzenreiter FSV Jägersburg (24), den SF Köllerbach (22) und dem SC Reisbach (21) den vierten Tabellenplatz in der höchsten saarländischen Liga.