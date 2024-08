FC Palatia Limbach Einmal bärenstark und einmal bodenlos

Wenn die Saarlandliga-Fußballer des FC Palatia Limbach an diesem Mittwoch um 19 Uhr beim Tabellensechsten Saar 05 Saarbrücken antreten, können sie mit breiter Brust auflaufen. Der Aufsteiger hat sich überraschend schnell in der höchsten saarländischen Liga zurechtgefunden. Am Samstag bezwang die Mannschaft von Trainer Patrick Gessner im Heimspiel den SV Merchweiler mit 4:2 (4:0) und feierte den ersten Saisonsieg. Die Gäste waren mit drei Siegen aus den ersten drei Saisonspielen angereist.