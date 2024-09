FC Homburg II Was beim FCH II nervenaufreibend ist

Trainer Rizgar Daoud hat mit dem FC Homburg II in zehn Saisonspielen sechs Niederlagen kassiert. In der vergangenen Spielzeit belegte er mit seiner Mannschaft den siebten Tabellenplatz. In dieser Runde läuft es nicht rund. Nun steht die wichtige Partie bei der SG Mettlach-Merzig an, die als Tabellenvorletzter wie das Schlusslicht SV Elversberg II nur einen Punkt weniger als der FC Homburg II aufweist.

