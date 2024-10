FC Homburg II gegen Palatia Limbach Warum der Heimvorteil fehlt

Der Kunstrasenplatz vor dem Waldstadion in Homburg wird aktuell komplett saniert. Daher kann auf dem Jahnplatz an diesem Sonntag auch nicht das Derby in der Fußball-Saarlandliga zwischen dem Tabellen-13. FC Homburg II und Aufsteiger FC Palatia Limbach, aktuell Dritter, stattfinden. Das Spiel wird stattdessen um 15 Uhr auf dem Kunstrasenplatz in Kirrberg angepfiffen.