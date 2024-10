Alle fünf Tore fielen in Halbzeit eins FCH II bestraft zu Beginn schläfrige Palatia

„Dieser Sieg war brutal wichtig für uns!“ Rizgar Daoud, Trainer des Fußball-Saarlandligisten FC Homburg II, zeigte sich nach dem Abpfiff erleichtert. Kein Wunder, schließlich feierte seine Mannschaft am Sonntag auf dem Ausweichplatz in Kirrberg – der Kunstrasen am Waldstadion wird aktuell renoviert – einen überraschenden 3:2 (3:2)-Heimerfolg gegen den Tabellendritten FC Palatia Limbach.