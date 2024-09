FC Hertha Wiesbach Hertha brennt in Unterzahl ein Feuerwerk ab

Das Heimspiel gegen Saar 05 Saarbrücken in der Fußball-Saarlandliga begann für den FC Hertha Wiesbach am Samstag vor etwa 250 Zuschauern mit einem Frust-Moment – und endete mit einem 5:1 (3:1)-Sieg. Ab der neunten Minute waren die Gastgeber nur noch zu zehnt auf dem Feld. Pascal Piontek war von Saarbrückens Jonas Philipp gefoult worden – und ließ sich danach zu einem Schubser gegen den Gäste-Akteur hinreißen. Schiedsrichter Dominik Spang griff in seine hintere Hosentasche und zückte aus dieser die Rote Karte. Trainer Michael Petry war sauer auf den Übeltäter: „Ich weiß, dass wenn man gefoult wird, auch mal Emotionen im Spiel sind, aber so eine Rote Karte, die uns normalerweise in die Bredouille bringen würde, darf man sich da nicht abholen.“