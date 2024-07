Fußball-Verbandsliga Süd-West Warum die Gäste mehr laufen mussten

Es wurde die große Kulisse, die sich die Verantwortlichen des Fußball-Verbandsligisten FC Brotdorf gewünscht hatten. Knapp 350 Zuschauer sind am Sonntag zum Derby gegen den Ortsnachbarn 1. FC Reimsbach gekommen. Und der Saisonauftakt ging gleich flott los. Von Beginn an zeigten die Gastgeber, dass sie die von Trainer Pascal Schuler vorgegebene Marschroute umsetzen wollen. „Früh stören, bissig und konzentriert in die Zweikämpfe kommen“, lautete seine Schulers.